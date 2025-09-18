Berrettini rientro da incubo! Cos’è successo in campo

Thesocialpost.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo mesi di attesa e speranza, Matteo Berrettini è finalmente tornato in campo all’ATP 250 di Hangzhou. La sua assenza da Wimbledon aveva creato un vuoto nel cuore dei suoi fan, ansiosi di rivederlo competere. Tuttavia, la sua performance contro il ceco Dalibor Svrcina, numero 99 del mondo, ha messo in evidenza le sfide che deve affrontare per tornare ai massimi livelli. La sconfitta per 6-3 6-3 è un segnale evidente che il percorso di rientro è tutt’altro che semplice e richiederà tempo e pazienza. Berrettini, visibilmente lontano dalla sua forma migliore, ha mostrato le conseguenze di un lungo stop, sia a livello fisico che, probabilmente, psicologico, dopo l’ennesimo infortunio che ha funestato la sua carriera già ricca di alti e bassi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

