Berrettini ko al rientro nel primo turno di Hangzhou
Ritorno amaro per Matteo Berrettini. Il tennista azzurro, fermo dal primo turno di Wimbledon dello scorso 30 giugno, ha perso il suo match d’esordio all’Atp di Hangzhou che apre la stagione asiatica. Il martello romano è stato battuto in due set con il punteggio di 6-3, 6-3 dal numero 99 del mondo, il 23enne ceco Dalibor Svrcina ripescato come lucky loser dalle qualificazioni, in un’ora e 25 minuti. A pesare sono i tanti errori con il diritto (ben 22 sui 35 totali in appena due parziali) e una condizione fisica non ancora ottimale dopo l’infortunio: Berrettini è apparso infatti ancora sulle gambe dato il lungo periodo di inattività. 🔗 Leggi su Lettera43.it
