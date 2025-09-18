Berrettini irriconoscibile | torna in campo ad Hangzhou e perde male contro il numero 99 del mondo
Niente da fare. Il ritorno in campo di Matteo Berrettini ad Hangzhou aveva ridato entusiasmo ai fan e ai vari appassionati di tennis, ma non è andata come si sperava. L’azzurro perde nettamente, in due set, contro Dalibor Svrcina, numero 99 del mondo, Lucky loser nel torneo dopo la sconfitta contro Giulio Zeppieri nelle qualificazioni. 6-3, 6-3 in meno di un’ora e mezza di partita, diversi errori e un linguaggio del corpo decisamente poco incoraggiante. Una sola palla break procurata in tutto il match, 15 non forzati contro i 7 dell’avversario, sei palle break concesse e solo il 59% di prime palle in campo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
