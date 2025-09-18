Berrettini eliminato da Hangzhou Bertolucci | C’è rischio che sia in fase discendente
(Adnkronos) – Matteo Berrettini subito eliminato oggi, giovedì 18 settembre, dall'Atp 250 di Hangzhou. L'azzurro, al rientro in campo dopo quattro mesi ai box per infortunio, è stato battuto in due set con il punteggio di 6-3, 6-3 dal ceco Dalibor Svrcina. L'ennesima delusione di Berrettini è il preludio al suo tramonto? "No, spero proprio . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: berrettini - eliminato
Wimbledon 2025, Matteo Berrettini lontano dalla forma migliore e subito eliminato
Dopo il forfait a quattro tornei, Matteo va a Montecarlo per allenarsi con Jannik. Musetti eliminato a Toronto. Sinner tende una mano all’amico Berrettini
Matteo Berrettini subito eliminato a Hangzhou: l'azzurro, tornato in campo oggi dopo quasi tre mesi, ha perso all'esordio contro Svrcina ? Per l'ex n. 6 del mondo, al di là del risultato, era importante mettere minuti nelle gambe. Settimana prossima il tennista r - X Vai su X
Il numero uno al mondo rivela di aver dormito prima del match con lo statunitense. Ora lo aspetta il danese Rune, che ha eliminato Berrettini - facebook.com Vai su Facebook
C'è il rischio che sia in fase discendente, Bertolucci 'avverte' Berrettini; Berrettini eliminato da Hangzhou, Bertolucci: “C’è rischio che sia in fase discendente”.
Berrettini eliminato da Hangzhou, Bertolucci: "C'è rischio che sia in fase discendente" - L'azzurro, al rientro in campo dopo quattro mesi ai box per infortunio, è stato battuto in due set con il punte ... Da msn.com
Matteo Berrettini nuovamente eliminato: sconfitta in due set contro Svrcina nel Hangzhou Open - Durante i sedicesimi di finale del Hangzhou Open, il tennista italiano non ha messo in mostra il riscatto che tutti ci saremmo ... msn.com scrive