Berrettini cade a Hangzhou Sonego vola agli ottavi di Chengdu

Due destini diametralmente opposti illuminano la settimana cinese dell’ATP: Matteo Berrettini esce di scena a Hangzhou, mentre Lorenzo Sonego avanza con decisione a Chengdu. Due fotografie che raccontano, attraverso lo stesso obiettivo, stati di forma e prospettive radicalmente diverse per i due azzurri. Un debutto amaro per Matteo in Zhejiang Hangzhou avrebbe dovuto rappresentare la . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Berrettini cade a Hangzhou, Sonego vola agli ottavi di Chengdu

In questa notizia si parla di: berrettini - cade

Wimbledon, Berrettini cade al quinto set, Paolini bene in rimonta: serata dolceamara per il tennis azzurro

Berrettini cade a Wimbledon e confessa: “Sono stanco di rincorrere sempre qualcosa”

Il gesto sportivo di van de Velde: San Martin cade nella gara dei 3000 siepi e lo porta al traguardo. Quando si cade c’è sempre bisogno di qualcuno che ti aiuta a rialzarti. Se succede davanti a un pubblico mondiale, fa il giro del pianeta. Nell’ultima batteria dei - facebook.com Vai su Facebook

Berrettini, rientro amaro: fuori al primo turno a Hangzhou contro Svrcina; Atp Hangzhou, Berrettini subito fuori. Sonego avanza al Chengdu Open; Berrettini cade a Hangzhou, Sonego vola agli ottavi di Chengdu.

Ahi Berrettini, è subito ko ad Hangzhou: allarme Davis e nuovi dubbi per il futuro. Sonego vince in rimonta a Chengdu - Falsa partenza per Berrettini nella campagna asiatica: Svrcina lo batte in due set e aumentano i dubbi in chiave Davis. sport.virgilio.it scrive

Berrettini, rientro amaro: fuori al primo turno ad Hangzhou contro il numero 99 al mondo - Dopo due mesi e mezzo dall’ultima partita giocata, il tennista azzurro esce subito di scena al torneo cinese: vince il ceco Svrcina con un doppio 6- Come scrive gazzetta.it