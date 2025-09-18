Bernini sull' aggressione pro Pal all' università di Pisa | Sconcertante che il rettore non denunci

"Le università sono comunità basate su rispetto e tolleranza. La decisione del rettore dell’Università di Pisa, Riccardo Zucchi, di non denunciare l’aggressione subita dal professor Casella è sconcertante perché rappresenta un tradimento di questi principi e una rinuncia ai propri doveri istituzionali". Lo dice al Foglio il ministro Anna Maria Bernini, riferendosi a quanto accaduto martedì a Pisa, quando un gruppo di studenti pro Pal ha interrotto una lezione di Diritto Comparato e aggredito il docente che chiedeva loro di uscire dall'aula. . 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Bernini sull'aggressione pro Pal all'università di Pisa: "Sconcertante che il rettore non denunci"

In questa notizia si parla di: bernini - sull

Grazie al prezioso lavoro fatto dalla Guardia di Finanza, in coordinamento con il Ministero dell’Università e della Ricerca e gli enti regionali per il diritto allo studio, tra gennaio 2024 e agosto 2025 sono stati effettuati 967 controlli in tutta Italia sull’assegnazione - X Vai su X

Bernini sull'aggressione pro Pal all'università di Pisa: Sconcertante che il rettore non denunci; Università di Pisa, Bernini: Rettori responsabili, ministero valuterà parte civile; Blitz Pro Pal all'Università di Pisa, un professore contuso. Bernini: Intollerabile.

Bernini sull'aggressione pro Pal all'università di Pisa: "Sconcertante che il rettore non denunci" - Il ministro risponde l'appello del Foglio contro l'antisemitismo nelle università dopo l'ultimo episodio violento contro il professor Casella: "Sono comunità basate su rispetto e tolleranza. Come scrive ilfoglio.it

Appello alla ministra Bernini contro l'antisemitismo - Un gruppo di circa quindi persone ha fatto irruzione in un'aula e ha interrotto una lezione del professore Rino Casella, che nel tentativo di opporsi agli attivisti ha riportato alcune contusioni. Da ilfoglio.it