Bernardo Silva Juventus si allontana la suggestione di mercato nata in questi giorni | il portoghese va verso quel club Gli aggiornamenti

Bernardo Silva Juventus, si allontana la suggestione di mercato peri bianconeri: il centrocampista portoghese viaggia spedito verso quel club. Il nome di Bernardo Silva, centrocampista portoghese classe 1994 in scadenza di contratto a giugno con il Manchester City, era stato accostato alla Juventus durante questi ultimi giorni. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni riportate dal portale specializzato inglese Transfer, il giocatore sembra ora più orientato a un ritorno al Benfica, club che lo ha lanciato nel grande calcio. Il ritorno in patria sarebbe favorito anche dall’eventuale arrivo sulla panchina dei lusitani di José Mourinho, che sarebbe molto vicino a firmare con le “Aquile” di Lisbona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

