Bernardo Silva Juventus si allontana la suggestione di mercato nata in questi giorni | il portoghese va verso quel club Gli aggiornamenti
Bernardo Silva Juventus, si allontana la suggestione di mercato peri bianconeri: il centrocampista portoghese viaggia spedito verso quel club. Il nome di Bernardo Silva, centrocampista portoghese classe 1994 in scadenza di contratto a giugno con il Manchester City, era stato accostato alla Juventus durante questi ultimi giorni. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni riportate dal portale specializzato inglese Transfer, il giocatore sembra ora più orientato a un ritorno al Benfica, club che lo ha lanciato nel grande calcio. Il ritorno in patria sarebbe favorito anche dall’eventuale arrivo sulla panchina dei lusitani di José Mourinho, che sarebbe molto vicino a firmare con le “Aquile” di Lisbona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: bernardo - silva
Curiosità, Bernardo Silva e Tijjani Reijnders in Costiera Amalfitana
Bernardo Silva sbarca in Serie A: firma gratis nel 2026
Bernardo Silva-Juve, sprint pericoloso: il contratto è già pronto
MERCATO - Juventus, ecco la risposta a Modric e De Bruyne: idea Bernardo Silva https://ift.tt/mpY7LQi - X Vai su X
Bernardo Silva si svincola tra un anno: ci pensa la Juve - facebook.com Vai su Facebook
Juventus - Man. City (2-0) Champions League 2024; Ghilardi arriva a Roma. Fabio Silva si allontana, Echeverri il preferito di Gasp; Bernardo Silva Juventus, si allontana questa suggestione.
Bernardo Silva Juve (Tuttosport): pazza idea a parametro zero per il centrocampo, anche Comolli ci pensa! Le ultimissime sul portoghese - Bernardo Silva Juve (Tuttosport): spunta questa pazza idea a parametro zero per rinforzare il centrocampo bianconero, anche Comolli ci pensa! Segnala juventusnews24.com
Bernardo Silva alla Juventus: la chiusura arriva in anticipo - La classe e il talento seguono percorsi che l’età anagrafica può solo oscurare, ma non nascondere fino in fondo. juvelive.it scrive