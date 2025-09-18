Bernardinho in lacrime ai Mondiali di volley | scopre il grave lutto prima della partita
Lacrime e dolore per Bernardinho: il ct del Brasile piange la morte della madre prima della sfida con la Serbia, poi la sconfitta in tre set che mette a rischio l’eliminazione nella Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: bernardinho - lacrime
Santuario di Treviglio - Madonna delle Lacrime. . in diretta dal Santuario "Madonna delle Lacrime" in Treviglio - facebook.com Vai su Facebook
Bernardinho in lacrime ai Mondiali di volley: scopre il grave lutto prima della partita; Volley Glamour: Sylla ballerina (scatenata), Gunes tenerissima, Pisani da invidia, Boldini da copertina.
Bernardinho in lacrime ai Mondiali di volley: ha saputo della morte della madre prima della partita - Lacrime e dolore per Bernardinho: il ct del Brasile piange la morte della madre prima della sfida con la Serbia, poi la sconfitta in tre set che mette ... Si legge su fanpage.it
Mondiali volley femminile in Thailandia, Italia-Cuba 3-0: le Azzurre agli ottavi - Ai Mondiali in corso in Thailandia, le Azzurre del ct Julio Velasco hanno battuto Cuba 3- Secondo tg24.sky.it