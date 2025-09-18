La felicità incontaminata davanti a un pallone è rimasta la stessa di quell’esile biondino che con la maglia dell’Atletico Carrara dribblava anche il tempo. Troppo più forte dei suoi compagni, correva incontro a un destino che lo aspettava a braccia aperte. Lo chiamavano ‘Montellino’, perché quelli erano gli anni dell’aeroplanino Montella e quel biondino spaccava le porte esultando con le braccia a mo’ di ali. Un altro aereo, quest’estate, ha riportato Federico Bernardeschi in Italia, lontano dal calcio-comfort di Toronto. Di nuovo in un mondo che perdona poco, e ai numeri dieci quasi nulla. "Io sono pronto da quando sono salito su quel volo di ritorno", spiega l’ex trequartista di Fiorentina e Juventus, atterrato a Bologna e nel nostro campionato con il sorriso ancora di quel ragazzino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bernardeschi, 10 in felicità. "Con Italiano un grande feeling. La pressione addosso? Mi carica. Questo è un Bologna molto forte»