Bernardeschi 10 in felicità Con Italiano un grande feeling La pressione addosso? Mi carica Questo è un Bologna molto forte
La felicità incontaminata davanti a un pallone è rimasta la stessa di quell’esile biondino che con la maglia dell’Atletico Carrara dribblava anche il tempo. Troppo più forte dei suoi compagni, correva incontro a un destino che lo aspettava a braccia aperte. Lo chiamavano ‘Montellino’, perché quelli erano gli anni dell’aeroplanino Montella e quel biondino spaccava le porte esultando con le braccia a mo’ di ali. Un altro aereo, quest’estate, ha riportato Federico Bernardeschi in Italia, lontano dal calcio-comfort di Toronto. Di nuovo in un mondo che perdona poco, e ai numeri dieci quasi nulla. "Io sono pronto da quando sono salito su quel volo di ritorno", spiega l’ex trequartista di Fiorentina e Juventus, atterrato a Bologna e nel nostro campionato con il sorriso ancora di quel ragazzino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: bernardeschi - felicit
Bernardeschi, 10 in felicità. "Con Italiano un grande feeling. La pressione addosso? Mi carica. Questo è un Bologna molto forte» - Fede si racconta: "Per il mister devo muovermi? sport.quotidiano.net scrive
Cor Sport – L’ora di Bernardeschi: il numero 10 per battere Max - Italiano fa le prove di formazione, scrive il Corriere dello Sport Stadio, e la pazza idea è quella di schierare Bernardeschi per provare a battere il Milan di Allegri. Come scrive msn.com