Berlingerio Dip Sviluppo economico Puglia | Le imprese pugliesi hanno voglia di investire
"Le imprese pugliesi hanno tanta voglia di investire: abbiamo più di 2.700 progetti già presentati per un investimento promesso, diciamo così, di oltre 3 miliardi di euro e questo è un dato particolarmente rilevante considerando che il momento storico ed economico è davvero difficile". È quanto sostiene Gianna Elisa Berlingerio, direttrice del dipartimento
Presentato stamattina in Fiera del Levante l'Albo regionale delle Società benefit alla presenza di Gianna Elisa Berlingerio, Direttora Dipartimento Sviluppo Economico, Vincenzo Cesareo, Presidente della Camera di Commercio Brindisi - Taranto e Vice Pre - facebook.com Vai su Facebook
Al via Infoday: opportunità, risultati e prospettive future del Dipartimento Sviluppo economico. Live dal Padiglione 152 Sala 2 della Regione Puglia. ? Segui la diretta su https://fb.watch/Cao_EUAYkC/ #fdl2025 #puglia - X Vai su X
