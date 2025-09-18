Bergamo la proposta di Forza Italia | Entro il 2030 bus gratis per studenti e anziani
Bergamo. Rendere gratuito, entro il 2030, il trasporto pubblico per studenti e Over 70 residenti in città. È l’ambiziosa proposta lanciata verso Palafrizzoni da Giulia Ceci, consigliera comunale di Forza Italia. “Si potrebbe partire – suggerisce – con una sperimentazione che includa i giovani fino ai 14 anni e gli anziani con Isee sotto una soglia da definire. Da lì stilare un piano pluriennale con Atb e la Provincia per l’estensione progressiva della gratuità agli studenti delle scuole superiori e dell’università”. La copertura finanziaria arriverebbe in parte dall’utilizzo di fondi statali ed europei dedicati alla mobilità sostenibile. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
