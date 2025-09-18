Bergamo la proposta di Forza Italia | Entro il 2030 bus gratis per studenti e anziani

Bergamonews.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo. Rendere gratuito, entro il 2030, il trasporto pubblico per studenti e Over 70 residenti in città. È l’ambiziosa proposta lanciata verso Palafrizzoni da Giulia Ceci, consigliera comunale di Forza Italia. “Si potrebbe partire – suggerisce – con una sperimentazione che includa i giovani fino ai 14 anni e gli anziani con Isee sotto una soglia da definire. Da lì stilare un piano pluriennale con Atb e la Provincia per l’estensione progressiva della gratuità agli studenti delle scuole superiori e dell’università”. La copertura finanziaria arriverebbe in parte dall’utilizzo di fondi statali ed europei dedicati alla mobilità sostenibile. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

bergamo la proposta di forza italia entro il 2030 bus gratis per studenti e anziani

© Bergamonews.it - Bergamo, la proposta di Forza Italia: “Entro il 2030 bus gratis per studenti e anziani”

In questa notizia si parla di: bergamo - proposta

Lookman Inter, da Bergamo frenano: «Proposta interista accolta con freddezza, c’è quell’opzione che…»

Bergamo, la proposta di Forza Italia: “Entro il 2030 bus gratis per studenti e anziani”; Caravaggio, il sindaco Bolandrini vuole la dem Tura in giunta. Caos nel Pd, che si oppone; Azione trasloca in Forza Italia, la chiamata alle armi di Sorte: “Lista Pezzotta si unisca a noi per riprenderci Bergamo”.

bergamo proposta forza italiaCaravaggio, il sindaco Bolandrini vuole la dem Tura in giunta. Caos nel Pd, che si oppone - È la proposta avanzata dal sindaco Claudio Bolandrini che, da civico di centrosinistra, nelle ultime provinciali si è ... Scrive bergamo.corriere.it

Strisce blu a Borgo Bergamo. Forza Italia contro la Giunta: "Il cittadino deve pagare e basta" - È polemica in città per l’attivazione, a partire dal prossimo 4 agosto, di nuovi stalli a pagamento nella Zpru 6 Borgo Bergamo, che interesseranno un lato delle vie De Leyva, Enrico da Monza, ... Lo riporta ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Bergamo Proposta Forza Italia