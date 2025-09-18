Bergamo il neo-presidente del Tribunale ha i parenti avvocati in città | il caso divide il Csm ma la nomina passa comunque

Può un magistrato andare a dirigere l’ufficio giudiziario della città in cui il fratello, la cognata e la figlia esercitano la professione di avvocato? La questione ha occupato quasi un’ora di dibattito nell’ultima seduta del Consiglio superiore della magistratura, chiamato a scegliere il nuovo presidente del Tribunale di Bergamo. Il candidato era in realtà uno solo, proposto all’unanimità dalla Commissione per gli incarichi direttivi: l’attuale reggente Vito Di Vita, presidente vicario e capo della sezione gipgup, ritenuto più titolato dello sfidante Roberto Spanò, giudice del Tribunale di Brescia titolare di importantissimi processi (tra cui quello sulla strage di piazza della Loggia). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bergamo, il neo-presidente del Tribunale ha i parenti avvocati in città: il caso divide il Csm, ma la nomina passa comunque

In questa notizia si parla di: bergamo - presidente

Addio a Ettore Pirovano, ex senatore e sindaco di Caravaggio. È stato anche presidente della Provincia di Bergamo

Blu Basket Bergamo: il Presidente Mascio soddisfatto della partita contro Cantù - facebook.com Vai su Facebook

Tribunale di Bergamo, sei candidati alla presidenza: chi sono, tre corrono «in casa», ora che cosa succede; Tribunale di Bergamo, Di Vita proposto presidente all'unanimità; Tribunale di Bergamo, per la presidenza Di Vita o Spanò. E arrivano 13 nuovi giudici.

Tribunale Bergamo, Di Vita è presidente. Al Csm discussione sul fratello avvocato: «Da approfondire», «Non nel Plenum» - Ma la maggioranza è contraria: la nomina con 4 astenuti ... Scrive bergamo.corriere.it

Presidente del Tribunale: c’è un solo nome: Vito Di Vita - La V Commissione del Csm ha indicato il nome del presidente del Tribunale di Bergamo da sottoporre al plenum: è Vito Di Vita, 64 anni, presidente della sezione Gip- Come scrive ecodibergamo.it