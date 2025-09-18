Bergamo il 55enne investito mentre provava a sventare un furto | identificati due cittadini rumeni

È ancora in prognosi riservata G.M., il 55enne che lunedì sera ha tentato di bloccare due malviventi fuori dal supermercato Italmark di Stezzano. L’uomo, dopo essere stato trascinato per diversi metri dall’auto dei fuggitivi, è caduto battendo violentemente la testa sull’asfalto. Ricoverato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ha già subito due interventi chirurgici e, anche se dovesse salvarsi, secondo quanto riferito dai medici al C orriere di Bergamo, potrebbe riportare conseguenze permanenti. I carabienieri di Bergamo hanno individuato due possibili sospettati di origine rumena: il truffatore e il suo complice che lo attendeva alla guida dell’auto. 🔗 Leggi su Open.online

