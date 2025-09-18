Benvenuti in Indonesia | un giorno a Medan sull’isola di Sumatra
Com’è vivere un giorno a Medan, Sumatra? Testimonianze, incontri, sorrisi e contrasti sorprendenti: tra hotel inaspettati, traffico soffocante e accoglienza sincera, scopri un’Indonesia autentica che ti costringe a chiederti: sei pronto a viverla davvero?. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
In questa notizia si parla di: benvenuti - indonesia
#SimexOnTour – Mining Indonesia 2025 Dal 17 al 20 settembre saremo al Jakarta International Expo per Mining Indonesia, la più grande fiera del settore minerario indonesiano. Ci trovate presso il padiglione italiano, organizzato da Unacea Italia! Un’i - facebook.com Vai su Facebook