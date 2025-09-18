Beni confiscati alla mafia sei nuovi appartamenti destinati al Comune di Messina

Prosegue con decisione il percorso di risanamento e superamento delle baraccopoli a Messina. Grazie al lavoro della Patrimonio SPA in sinergia con il Comune e la Struttura Commissariale, si avvia la riconversione dei beni confiscati in alloggi per il risanamento della città di Messina.L’Agenzia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

