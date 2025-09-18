Benfica nomina il boss giorni prima del Chelsea Trip
2025-09-18 16:56:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Jose Mourinho tornerà nell’ex club Chelsea in Champions League il 30 settembre dopo essere stato nominato nuovo manager dei due volte campioni europei Benfica. Mourinho, 62 anni, ha guidato brevemente il Benfica nel suo primo ruolo manageriale nel 2000 e ha vinto tre titoli della Premier League su due incantesimi a Stamford Bridge. Il portoghese ha lasciato la squadra turca Fenerbahce dopo meno di 15 mesi in carica in agosto dopo l’incapacità del club di qualificarsi per la Champions League, perdendo 1-0 in Benfica negli play-off per subire una sconfitta aggregata dalla stessa routine. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Andrea Belotti arriva a Cagliari nelle ultime battute del mercato, pronto a dare una mano in attacco. Dopo le esperienze poco fortunate con Roma, Fiorentina, Como e Benfica, dove non ha trovato molto spazio né tanti gol, il Gallo vuole ripartire e rimettersi in gi - facebook.com Vai su Facebook
Il Benfica può spingere per Ríos: possibili offerte nei prossimi giorni - C’è il possibile inserimento di un’altra pretendente per Richard Rios, obiettivo della Roma. Come scrive gianlucadimarzio.com
Sampdoria, il Benfica rivuole Pedro Pereira: contatti nei prossimi giorni - 9 presenze, un’ottima prima parte di stagione con la maglia della Sampdoria e i riflettori del mercato su di lui. Scrive gianlucadimarzio.com