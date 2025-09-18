2025-09-18 16:56:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Jose Mourinho tornerà nell’ex club Chelsea in Champions League il 30 settembre dopo essere stato nominato nuovo manager dei due volte campioni europei Benfica. Mourinho, 62 anni, ha guidato brevemente il Benfica nel suo primo ruolo manageriale nel 2000 e ha vinto tre titoli della Premier League su due incantesimi a Stamford Bridge. Il portoghese ha lasciato la squadra turca Fenerbahce dopo meno di 15 mesi in carica in agosto dopo l’incapacità del club di qualificarsi per la Champions League, perdendo 1-0 in Benfica negli play-off per subire una sconfitta aggregata dalla stessa routine. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Benfica nomina il boss giorni prima del Chelsea Trip