Benevento domani il transito del Giro Mediterraneo in Rosa | numerose strade interdette al transito
Tempo di lettura: 2 minuti In occasione dello svolgimento della tappa della competizione professionistica di ciclismo femminile Giro Mediterraneo in Rosa Foiano Valfortore-Torre del Greco che interesserà anche il territorio della Città di Benevento, a partire dalle ore 12,00 di domani venerdì 19 settembre e fino al termine delle esigenze legate all’evento sportivo le seguenti strade saranno gradualmente oggetto di interdizione al transito e alla sosta con rimozione coatta già dalle 10:00, qualora necessario: Via Padre Pio – Via dei Liguri Bebiani – Via Valfortore – Via Paga (nel solo tratto da incrocio con Via XXV Luglio fino ad incrocio con Via dei Longobardi, con circolazione ammessa solo in direzione Via XXV Luglio) – Rotonda Manfredi di Svevia – Via Battaglia di Benevento – Via dei Longobardi e rotonde ivi ubicate – Via Vittime di Nassirya (per l’intero tratto dall’incrocio con Via Tiengo fino all’incrocio con Via Schipa, con deviazione obbligatoria a destra su Via Tiengo per i veicoli provenienti da Via del Pomerio) – Via San Pasquale (per l’intero tratto dall’incrocio con Via dei Rettori fino all’incrocio con Via Schipa, con transito consentito solo a salire in direzione Arco di Traiano per i veicoli in uscita da Via Tiengo) – Via Schipa – Via Hirsch e Ponte San Nicola – Rotonda delle Scienze – Via Sala (dall’incrocio con Via Calandra e Piazzale Carducci Chiesa San Gennaro fino all’incrocio con Via Paolella) – Via Nenni (dall’incrocio con Via Vetrone e Via Cretarossa fino all’incrocio con Via Paolella) – Via Paolella – Rotonda Via Meomartini altezza Chiesa Sacro Cuore dei Padri Cappuccini (divieto solo per i veicoli diretti verso Viale Aldo Moro e Via Bachelet) – Rotonda Vittime del Terrorismo – Viale Aldo Moro (nel tratto dall’incrocio con Via Delcogliano fino all’incrocio con Via Bachelet, con deviazione obbligatoria su Via Delcogliano in direzione Via Bachelet) – Via Bachelet e Via Piano Cappelle SS 7 con annessa interdizione degli adiacenti svincoli Benevento Mellusi in entrata e uscita dalle Tangenziali; l’Ordinanza trova attuazione anche nei confronti degli autobus urbani ed extraurbani invitati pertanto ad adottare eventualmente soluzioni alternative tenuto conto dell’inaccessibilità al terminal bus di via Mustilli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
