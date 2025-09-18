Tempo di lettura: 2 minuti Su il sipario: ecco il GG Team Wear Benevento 5 20252026. Nella splendida cornice dell’Antum Hotel è iniziata ufficialmente la nuova stagione del club giallorosso, con un obiettivo chiaro: tornare subito in Serie A. Durante la serata sono state svelate le tre maglie da gioco che accompagneranno la squadra per tutto il campionato. All’evento hanno partecipato anche il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, l’avv. Vincenzo Lauro, assessore allo Sport, e i vertici della Provincia di Benevento. Oltre alla prima squadra, e tutto lo staff tecnico, sono state presentate anche le formazioni giovanili: Under 19, Under 17, Under 15 e la Scuola Calcio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento 5, su il sipario: presentazione in grande stile per la compagine sannita