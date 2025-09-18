Benevento 25enne arrestato per stalking minacce e violenza sessuale

Nella serata di ieri, a conclusione di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura di Benevento, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della stazione di Apice hanno arrestato un 25enne originario della provincia di Avellino e residente a Benevento. L'uomo è accusato di atti persecutori, minacce, violenza privata, violazione di domicilio e violenza sessuale. Le accuse. Secondo quanto ricostruito, tra maggio e agosto 2025 il giovane avrebbe più volte aggredito e minacciato la compagna, arrivando anche a servirsi di armi per intimidirla.

