Bene i formaggi male il vino Chi sale e chi scende nell’export agroalimentare del primo semestre 2025

Gamberorosso.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'analisi di Nomisma per Italia del Gusto mette a nudo la fragile geografia commerciale: "Bisogna diversificare i mercati, puntare sul sostegno istituzionale e su nuovi accordi di libero scambio". 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

