Bending Spoons, realtà milanese del settore IT che si occupa di sviluppo software, conquista il podio tra i migliori ambienti di lavoro in Europa per la categoria delle Pmi Piccole e medie imprese. Pur avendo l’Italia solo tre aziende tra le 100 realtà europee considerate Great place to work, fanalino di coda rispetto ad altri Paesi del continente, l’azienda milanese è sul podio, al terzo posto, distinguendosi dunque rispetto alla media. È quanto emerge dall’edizione 2025 del ranking Best Small & Medium Workplaces in Europe stilato da Great Place to Work, organizzazione di ricerca e consulenza leader a livello mondiale per la cultura organizzativa, ascoltando il parere e le opinioni espresse da oltre 1,5 milioni di collaboratori europei. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Ilgiorno.it - Bending Spoons, terza Pmi in Europa come ambiente di lavoro: i segreti di un'azienda da 1 miliardo di utenti