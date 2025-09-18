Bending Spoons terza Pmi in Europa come ambiente di lavoro | i segreti di un’azienda da 1 miliardo di utenti
Bending Spoons, realtà milanese del settore IT che si occupa di sviluppo software, conquista il podio tra i migliori ambienti di lavoro in Europa per la categoria delle Pmi Piccole e medie imprese. Pur avendo l’Italia solo tre aziende tra le 100 realtà europee considerate Great place to work, fanalino di coda rispetto ad altri Paesi del continente, l’azienda milanese è sul podio, al terzo posto, distinguendosi dunque rispetto alla media. È quanto emerge dall’edizione 2025 del ranking Best Small & Medium Workplaces in Europe stilato da Great Place to Work, organizzazione di ricerca e consulenza leader a livello mondiale per la cultura organizzativa, ascoltando il parere e le opinioni espresse da oltre 1,5 milioni di collaboratori europei. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: bending - spoons
Round di finanziamento da 500 milioni di euro per l’italiana Bending Spoons
Bending Spoons compra Vimeo per 1,4 miliardi
Bending Spoons porta Vimeo in Italia con una maxi acquisizione da 1,38 miliardi
Bending Spoons: la ditta tech italiana che sta scalando il mercato #bendingspoons #Finanza #Streaming - X Vai su X
Tgr Rai Lombardia. . Da software house che offre app e servizi per smartphone a gigante digitale globale, che vale 2,5 miliardi di dollari e continua ad espandersi. È la storia di successo di Bending Spoons, società tecnologica milanese. Che ora aggiunge al s - facebook.com Vai su Facebook
Bending Spoons terza in Europa tra le pmi dove si lavora meglio; Le 100 migliori Pmi in Europa: sul podio la milanese Bending Spoons; 340 milioni a Bending Spoons: ecco perché la pmi innovativa ha raccolto una cifra record per l'Italia.
Bending Spoons terza in Europa tra le pmi dove si lavora meglio - Lavorare in Bending Spoons significa far parte di una delle migliori PMI d’Europa: l’azienda è terza nel ranking 2025 di Great Place to Work ... Lo riporta businesspeople.it
Le 100 migliori Pmi in Europa: sul podio la milanese Bending Spoons - L’edizione 2025 del ranking Great Place to Work premia tre aziende italiane: spicca la milanese Bending Spoons, terza assoluta nel continente ... Riporta varesenews.it