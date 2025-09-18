Bending Spoons sul podio | tra le 100 migliori PMI europee dove lavorare

L’italiana Bending Spoons conquista il 3° posto dimostrando che anche in Italia si può eccellere nella cultura organizzativa. Una realtà italiana conquista il podio tra i migliori ambienti di lavoro in Europa per la categoria delle piccole e medie imprese. È quanto emerge dall’edizione 2025 del ranking Best Small & Medium Workplaces in Europe stilato da Great Place to Work, organizzazione di ricerca e consulenza leader a livello mondiale per la cultura organizzativa, ascoltando il parere e le opinioni espresse da oltre 1,5 milioni di collaboratori europei. La classifica è composta dalle 100 migliori realtà europee, in rappresentanza di ben 21 paesi*, certificate come Great Place To Work e con un numero di dipendenti nel Vecchio continente compreso tra 50 e 499. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

