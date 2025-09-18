Ben Stiller e Jessica Chastain perdutamente innamorati nella nuova miniserie Apple TV+

I due attori saranno i principali protagonisti di una nuova miniserie prodotta dallo studio, in cui un uomo si innamora mentre affronta i suoi doveri da genitore divorziato Apple TV+ ha acquisito i diritti della serie limitata in otto episodi The Off Weeks, con Jessica Chastain e Ben Stiller nel ruolo di protagonisti e produttori esecutivi. Michael Showalter (The Idea of You, The Dropout) sarà il regista e produttore esecutivo insieme ad Alissa Nutting (Made For Love), che ricoprirà anche il ruolo di showrunner. Il progetto segue le vicende di un professore di scrittura Gus Adler, la cui vita è stata sconvolta dal divorzio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

