La Corradini Rubiera, dopo aver dato il benvenuto all’estate nel meeting di giugno, si ripete stasera nel Meeting d’autunno che si disputa però allo stadio Torelli di Scandiano. S’inizia alle 18 con il salto in alto, per chiudere alle 20,30 circa con le serie dei 1500. Quasi 250 gli iscritti, ben 120 i reggiani di Self, Corradini, Atletica Reggio, Castelnovo Monti, Atl. Guastalla Reggiolo e Scandiano. A Scandiano arriveranno atleti da 7 regioni e 12 province extra regione. L’ingresso è libero. Di grande interesse soprattutto i 1500 metri, sia maschili, sia femminili, con Alessandro Casoni in prima fila che però avrà validi avversari tra i quali i compagni di squadra Matias Costi e Massimiliano Bergamasco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ben 250 iscritti al Meeting d’autunno