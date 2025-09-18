Ieri sera è andato in onda l’ultimo episodio della terza stagione de L'estate nei tuoi occhi e, nonostante un’ora e 19 minuti di emozioni, possiamo dire che sì: si è chiuso un capitolo, ma non tutta la storia. Il finale ci ha regalato il tanto atteso ricongiungimento tra Belly e Conrad: la giornata a Parigi, la cena pre-compleanno, le dichiarazioni d’amore e la corsa in stazione con quel «ti amerò sempre, in qualsiasi mondo» che ha fatto piangere mezzo fandom. Un finale romantico, diverso dai libri, che sembrava davvero voler mettere un punto definitivo. E invece no. Perché subito dopo, a sorpresa, appare un libro rosso intitolato Christmas in Paris, con le foto di Belly e Conrad che festeggiano il Natale insieme. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Belly e Conrad tornano! Il film di L'estate nei tuoi occhi è realtà