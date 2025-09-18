Belly e Conrad tornano! Il film di L’estate nei tuoi occhi è realtà
Ieri sera è andato in onda l’ultimo episodio della terza stagione de L'estate nei tuoi occhi e, nonostante un’ora e 19 minuti di emozioni, possiamo dire che sì: si è chiuso un capitolo, ma non tutta la storia. Il finale ci ha regalato il tanto atteso ricongiungimento tra Belly e Conrad: la giornata a Parigi, la cena pre-compleanno, le dichiarazioni d’amore e la corsa in stazione con quel «ti amerò sempre, in qualsiasi mondo» che ha fatto piangere mezzo fandom. Un finale romantico, diverso dai libri, che sembrava davvero voler mettere un punto definitivo. E invece no. Perché subito dopo, a sorpresa, appare un libro rosso intitolato Christmas in Paris, con le foto di Belly e Conrad che festeggiano il Natale insieme. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
In questa notizia si parla di: belly - conrad
La stagione 3 di the summer i turned pretty svela il sequel epico di belly e conrad
Scopri quale personaggio de L’estate nei tuoi occhi sei: Belly, Conrad o Jeremiah?
Sei Belly: scegli Conrad o Jeremiah nel tuo finale ideale
Non sappiamo cosa sia stato più intenso in #LestateNeiTuoiOcchi: il triangolo Conrad–Jeremiah–Belly o sopravvivere alle vacanze con pancione, passeggino e valigia XXL Perché sì, l’hype di #TheSummerITurnedPretty è reale… ma il vero spettacolo è an - facebook.com Vai su Facebook
Tutti pazzi per Belly e Conrad, Dibattito tra il triangolo amoroso che ci ha tenuti attaccati per 2 mesi. Ma io amo questa coppia assolutamente. #TheSummerITurnedPretty - X Vai su X
L’estate nei tuoi occhi , il film, si fa per davvero: Belly e Conrad tornano!; L’estate nei tuoi occhi diventa un film: cosa sappiamo sul finale della storia di Belly, Conrad e Jeremiah; Il finale di L'Estate nei tuoi occhi non vi soddisfa? Allora preparatevi al film sequel.
L’Estate nei tuoi occhi diventa un film, tutto quello che sappiamo: dal matrimonio tra Belly e Conrad al futuro di Jeremiah - Il 17 settembre è andata in onda l’ultima puntata: il capitolo finale di una storia romantica e intricata durata tre stagioni e che ha conquistato il mondo. Come scrive vanityfair.it
L’estate nei tuoi occhi diventa un film: cosa sappiamo sul finale della storia di Belly, Conrad e Jeremiah - Prime Video conferma un film de L’estate nei tuoi occhi: Belly, Conrad e Jeremiah tornano per il finale (indimenticabile) della loro storia ... Scrive grazia.it