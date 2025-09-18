bellezza outlook positivo per il 2025

Fatturato a +5,1% rispetto al 2024 ed esportazioni che raggiungono quota 8,5 miliardi di euro (+7%), pari a circa il 50% delle vendite. È l’outlook del 2025 del settore cosmetico, realizzato su dati del Centro Studi di Cosmetica Italia, che è stato presentato ieri durante il convegno Il Beauty tra etica e innovazione, organizzato da Assolombarda, che ha inaugurato la Milano Beauty Week, l’iniziativa di Cosmetica Italia in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence, che promuove la cultura della bellezza e del benessere. Risultati incoraggianti che, nonostante uno scenario geopolitico complesso, dimostra come l’industria cosmetica italiana sia un settore chiave per l’economia del Paese e un moltiplicatore naturale di competitività con un fatturato 2025 a quota 17,4 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Panorama.it

