Bella Hadid posta le foto dall’ospedale cosa è successo alla modella

Bella Hadid torna a far parlare di sé. Questa volta però niente passerelle o campagne pubblicitarie, ma tutt’altro. Infatti, ha condiviso alcune immagini dal letto di un ospedale. La top model, 27 anni, ha pubblicato su Instagram una serie di scatti che documentano i giorni di ricovero, accompagnandoli con parole affettuose rivolte ai fan: “Mi dispiace sparire sempre, vi voglio bene”. Un racconto social per immagini. View this post on Instagram A post shared by Bella? (@bellahadid) Nelle foto la si vede Hadid con una flebo al braccio, lo sguardo stanco e la mano a coprire la bocca in un gesto che lascia trasparire fragilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bella Hadid posta le foto dall’ospedale, cosa è successo alla modella

