Dopo un periodo di silenzio, Bella Hadid è tornata sui social con un post che ha commosso milioni di fan. In un carosello di foto pubblicato su Instagram, la modella si mostra ricoverata in ospedale, con flebo, maschera d’ossigeno e visibilmente provata, ma determinata a non lasciarsi abbattere." Scusate se sparisco sempre, vi voglio bene ", scrive nella caption del post, accompagnando le immagini di un ricovero difficile ma vissuto con forza e speranza. La super top model soffre della malattia di Lyme dal 2012, come anche sua madre Yolanda Hadid e il fratello Anwar. Una battaglia che ha scelto di combattere anche pubblicamente, diventando un simbolo di resilienza per tanti pazienti nel mondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bella Hadid in ospedale: preoccupano le sue condizioni a causa della malattia di Lyme

