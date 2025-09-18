Bella Hadid foto in lacrime dall’ospedale | il conforto della famiglia

Non è la prima volta che la bellissima supermodella Bella Hadid documenta con immagini forti, molto lontane da quelle patinate cui siamo abituati a vederla, la sua sofferenza per le conseguenze della malattia di Lyme, di cui soffre da anni. Mercoledì 18 settembre Bella ha postato sul suo account Instagram delle immagini che la ritraggono in una stanza d’ospedale, in lacrime e con la flebo al braccio. Un’altra foto la mostrava rannicchiata nell’angolo di un ascensore mentre sorseggiava un caffè. “Mi dispiace per essere stata assente, vi voglio bene ragazzi”, ha scritto nella didascalia delle foto, rivolgendosi ai follower. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Bella Hadid, foto in lacrime dall’ospedale: il conforto della famiglia

In questa notizia si parla di: bella - hadid

Perché siamo così obsessed dal velvet blonde di Bella Hadid

I segreti di stile di Bella Hadid che puoi adottare facilmente

Bella Hadid il look cottagecore (low cost) da replicare quest’estate

“… Interessante”. - Bella Hadid via Instagram Stories. - X Vai su X

Le sneakers Vivaia “Yancy” sono le più chic e comfy secondo Bella Hadid. Perfette per affrontare il rientro in leggerezza https://vogueitalia.visitlink.me/DidiD2 - facebook.com Vai su Facebook

Bella Hadid, foto in lacrime dall’ospedale: il conforto della famiglia; Bella Hadid in lacrime su Instagram: Soffro di ansia e depressione. E lancia un messaggio di speranza ai fan; Bella Hadid in lacrime su Instagram: «Soffro di depressione, ricordate che i social non sono reali».

Bella Hadid, foto in lacrime dall’ospedale: il conforto della famiglia - La modella posta immagini drammatiche dall’ospedale dove è stata ricoverata per la malattia di Lyme. Secondo dilei.it

Bella Hadid è ricoverata in ospedale e pubblica delle foto che preoccupano i fan - La modella ha condiviso su Instagram alcuni scatti dal letto d’ospedale, senza spiegare il motivo del ricovero. Lo riporta msn.com