Bella Hadid e la malattia di Lyme la modella posta delle foto da ricoverata

"Scusate se sparisco sempre, vi voglio bene". E' questo il messaggio rivolto ai suoi fan, allegato ad alcune foto postate da Bella Hadid che la immortalano ricoverata in ospedale con la flebo, occhiaie profondissime e mascherina. Le immagini comunque mostrano alcuni istanti di tranquillità e relax all'area aperta nonostante il doloroso e difficile momento.

In questa notizia si parla di: bella - hadid

