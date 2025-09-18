Belen sbandiera ai quattro venti il suo nuovo amore | chi è Stefano l' ultima fiamma della showgirl
Si chiama Stefano, ma non è certamente De Martino l'uomo che da qualche settimana è indicato come il nuovo amore di Belen Rodriguez, single da tempo al netto di qualche brevissimo flirt. A raccontare per primo il retroscena sulla vita privata della showgirl alla fine della sua vivacissima estate. 🔗 Leggi su Today.it
Belen a pranzo sul Lario: prima alla pizzeria Lumin e poi a passeggio sul lungolago.