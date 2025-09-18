Belen Rodriguez e il nuovo amore | chi è l’architetto che le ha rubato il cuore

Scopri la storia tra Belen Rodriguez e Stefano Belingardi Clusoni, tra passioni nascoste e nuovi progetti in arrivo Chi è l’uomo che ha rubato il cuore di Belen Rodriguez? Dopo settimane di sussurri e supposizioni, sembra proprio che la showgirl argentina abbia ritrovato la serenità sentimentale. E il suo nuovo compagno non è un volto noto dello spettacolo, ma un architetto affermato: Stefano Belingardi Clusoni, classe 1987, milanese e brillante professionista del design contemporaneo. Il loro primo incontro? In Sardegna, durante una serata tra amici. Un locale, uno sguardo, e tra i due sarebbe scattata un’intesa immediata. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

