Beirut la protesta dei militari in pensione | bloccate le strade principali
Grande protesta a Beirut, capitale del Libano, da parte degli ex ufficiali dell'esercito libanese in pensione: bloccate le principali arterie della città per chiedere un aumento degli stipendi e delle indennità, nel contesto della forte crisi economica che sta colpendo il Paese. I manifestanti si sono radunati davanti all’ufficio del primo ministro e hanno dato fuoco a pneumatici per bloccare le strade verso il centro città. La protesta arriva mentre il Libano è alle prese con gli effetti di un collasso economico iniziato alla fine del 2019. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: beirut - protesta
Protesta con moto e clacson a Beirut: "No al disarmo di Hezbollah"
Libano, protesta dei militari in pensione: bloccate le strade principali di Beirut
#NEWS - Proteste a #Parigi e altre città della #Francia, oltre 200 arresti negli scontri tra manifestanti e polizia. #Bloquonstout" protesta contro il piano di austerità proposto dal governo #Bayrou, appena dimesso. Auto incendiate e tafferugli a #Rennes, #Nantes - facebook.com Vai su Facebook
Libano, protesta dei militari in pensione: bloccate le strade principali di Beirut; Beirut, la protesta dei militari in pensione: bloccate le strade principali; Il pianista Francesco Cavestri da promessa ad astro nascente del Jazz.
Libano, protesta dei militari in pensione: bloccate le strade principali di Beirut - Grossa protesta a Beirut, capitale del Libano, da parte degli ex ufficiali dell'esercito libanese in pensione: bloccate le principali arterie della città per ... msn.com scrive