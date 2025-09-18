Beffato il ladro dei diamanti di Anversa sparito il tesoro dal tribunale di Torino
A 22 anni dal colpo nel caveau, i magistrati belgi dispongono la restituzione di gioielli e orologi di lusso a Notarbartolo. La scoperta in questura: nelle scatole mancano collier e diamanti. Lui: «Denuncio tutti, valgono 300 mila euro». 🔗 Leggi su Lastampa.it
Beffato l’uomo dei diamanti di Anversa: il suo tesoro sparito dal tribunale di Torino; «Stolen» su Netflix svela il colpo del secolo: 200 milioni spariti in una notte. La verità choc di Notarbartolo, bandito torinese che ha beffato tutta l'Europa.
«Stolen, il colpo del secolo»: la storia dei torinesi che rapinarono i diamanti ad Anversa diventa un docufilm di Netflix - rapina di diamanti realizzata da una banda di torinesi ad Anversa nel 2003 diventa un film di Netflix: «Stolen: The Heist of the Century». Riporta corriere.it