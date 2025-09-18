Beccato così Scandalo a Uomini e donne Maria caccia il tronista al suo debutto

News tv. Un debutto fulmineo, un addio altrettanto rapido. È durata appena il tempo di una registrazione la carriera del nuovo tronista di Uomini e Donne. Un colpo di scena che ha scosso il dating show di Canale 5, con la conduttrice Maria De Filippi costretta a prendere una decisione drastica dopo una rivelazione inattesa. Le notizie circolano come indiscrezioni, e riguarderebbero proprio la prima registrazione del programma: resta da vedere quanto di tutto questo sarà effettivamente trasmesso in onda. Leggi anche: Stefano De Martino, clamoroso gesto ad “Affari tuoi”: il ‘saluto’ a Gerry Scotti “Uomini e donne”, il trono più breve della storia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

