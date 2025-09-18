Beccato così Scandalo a Uomini e donne Maria caccia il tronista al suo debutto

Tvzap.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

News tv.  Un debutto fulmineo, un addio altrettanto rapido. È durata appena il tempo di una registrazione la carriera del nuovo tronista di Uomini e Donne. Un colpo di scena che ha scosso il dating show di Canale 5, con la conduttrice Maria De Filippi costretta a prendere una decisione drastica dopo una rivelazione inattesa. Le notizie circolano come indiscrezioni, e riguarderebbero proprio la prima registrazione del programma: resta da vedere quanto di tutto questo sarà effettivamente trasmesso in onda. Leggi anche: Stefano De Martino, clamoroso gesto ad “Affari tuoi”: il ‘saluto’ a Gerry Scotti “Uomini e donne”, il trono più breve della storia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

beccato cos236 scandalo a uomini e donne maria caccia il tronista al suo debutto

© Tvzap.it - “Beccato così”. Scandalo a Uomini e donne, Maria caccia il tronista al suo debutto

In questa notizia si parla di: beccato - scandalo

Scandalo Paolo Maldini: beccato con altre donne | La moglie vuole divorziare

“Eccolo qua, beccato così”. Raoul Bova, l’ultima dopo lo scandalo e il caos

Il conduttore beccato ubriaco e con un ragazzo dopo il coming out: è scandalo

Luca Daffrè ha una nuova fidanzata?/ L’ex Uomini e Donne beccato con la famosa influencer! - Dopo Alessandra e Bianca, l’ex tronista avvistato al Papeete con l’influencer famosissima! Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Beccato Cos236 Scandalo Uomini