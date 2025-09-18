Beccato a spacciare cocaina nel Rione Tescione condanna mini per il pusher

Due mesi e venti giorni di reclusione con pena sospesa. E’ quanto disposto dal giudice monocratico Maria Compagnone del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, all’esito di rito abbreviato, nei confronti di Luciano Sabino, 47enne casertano finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: beccato - spacciare

Beccato a spacciare cocaina 'on the road': 47enne in manette

Beccato a spacciare fumo a una donna | Lui denunciato, lei segnalata http://ow.ly/Ya3g106jCzZ [TuttOggi.info] #cronaca - facebook.com Vai su Facebook

Beccato a spacciare fumo a una donna | Lui denunciato, lei segnalata http://ow.ly/Ya3g106jCzZ [http://TuttOggi.info] #cronaca - X Vai su X

Beccato a spacciare cocaina 'on the road': 47enne in manette; Padre e figlio nei guai a Taranto: 25enne beccato a spacciare droga tenta la fuga, il genitore aggredisce gli agenti; Vendita di droga tra le tombe, 53enne usava ex cimitero come base per spacciare cocaina.

Reggio Calabria, 21enne arrestato al rione Marconi e tre minorenni denunciati per spaccio - Lo scorso 29 agosto personale della Polizia di Stato di Reggio Calabria, ha tratto in arresto un ventunenne italiano e denunciato a piede libero altri tre minorenni. strettoweb.com scrive

Polizia locale di Venezia: operazione antidroga nel “Rione Piave”, sequestrata cocaina e denaro - droga con personale in borghese nella zona del cosiddetto "Rione Piave" ... Secondo lavocedivenezia.it