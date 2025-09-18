Tra i #RichTok, che è come dire i Richie Rich di TikTok, sicuramente non passa inosservata la figura di Becca Bloom. Si tratta di un personaggio molto interessante, che in un articolo apparso sul Wall Street Journal è stata definita “la Maria Antonietta dell’era digitale”. Ma il paragone è davvero calzante? Chi è Becca Bloom. Classe 2000, il suo vero nome è Rebecca C. Ma. I suoi genitori sono cinesi, tuttavia lei è cresciuta ad Atherton, e ha studiato in California, dove si è laureata in economia e giurisprudenza alla University of Southern California. È stata ricercatrice a Yale e Stanford, ha lavorato nelle pubbliche relazioni per Microsoft, ma soprattutto Becca Bloom, con i suoi oltre 4 milioni di follower, è conosciuta per la sua attività su TikTok. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it

© News.robadadonne.it - Becca Bloom è davvero la “Maria Antonietta dei #RichTok”, gli straricchi di TikTok?