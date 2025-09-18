Beautiful streaming replica puntata 18 settembre 2025 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 18 settembre – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Luna e R.J. hanno ricevuto la visita inaspettata di Zende che, col suo solito sarcasmo, dimostra il suo evidente risentimento per la fortuna e la rapida ascesa di R.J. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it