Bce De Guindos | linea attuale tassi appropriata data l’incertezza

Roma, 18 set. (askanews) – Il Consiglio direttivo della Bce ritiene che “la linea attuale sui tassi di interesse sia appropriata”, dato il contesto di molteplici incertezze. “Riteniamo che dobbiamo continuare mantenere un approccio prudente rispetto al futuro, basato sull’analisi dei dati e su decisioni prese volta per volta, perché la situazione è estremamente difficile per i prossimi mesi”. Lo ha affermato il vicepresidente della Bce, Luis de Guindos, durante una diretta con Market News International (Mni). “La crescita economica sarà moderata” nell’area euro “e penso che i dati degli ultimi mesi vadano analizzati, considerando la volatilità introdotta e il fatto che alcune attività sono state anticipate rispetto ai dazi, data l’incertezza che li cirncondava”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it