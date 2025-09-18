Bayern Monaco-Chelsea gli highlights | Kane show che gol di Palmer
La doppietta di Harry Kane trascina il Bayern Monaco alla vittoria: 3-1 al Chelsea nella prima partita di Champions League. La squadra di Kompany apre le marcature con un autogol, mentre per la formazione inglese va a segno Cole Palmer. Guarda gli highlights della sfida. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dalla Juve al Bayern Monaco: l’affare si chiude in un caso
Tottenham ha dato il via libera per il ritorno a casa di Harry Kane, a seguito del “accordo verbale” del Bayern Monaco: Rapporto
PSG Bayern Monaco 0-0 LIVE: fine primo tempo
Bayern Monaco-Chelsea 3-1: video, gol e highlights - 1 e inizia nel modo migliore la fase campionato della Champions League. Lo riporta sport.sky.it
Ma che parata ha fatto Sanchez in Bayern Monaco-Chelsea? Salva su Olise così. VIDEO - Parata davvero niente male del portiere del Chelsea durante la sfida contro il Bayern Monaco in Champions League. Riporta sport.sky.it