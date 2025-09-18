Bayern Monaco-Chelsea gli highlights | Kane show che gol di Palmer

Gazzetta.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La doppietta di Harry Kane trascina il Bayern Monaco alla vittoria: 3-1 al Chelsea nella prima partita di Champions League. La squadra di Kompany apre le marcature con un autogol, mentre per la formazione inglese va a segno Cole Palmer. Guarda gli highlights della sfida. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

