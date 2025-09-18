Battere il Campobasso ripartendo dal Rimini Ecco come deve comportarsi il Pontedera
Per la sfida di domani sera contro il Campobasso (confronto diretto numero cinque: due vittorie, un pareggio e una sconfitta) ancora al Mannucci, il Pontedera farà bene a ripartire dal secondo tempo della gara vinta 2-1 col Rimini. I buoni dati rilevati in questa frazione a livello di situazioni individuali, fanno infatti capire come nei secondi 45’ la prestazione di molti è salita, portando in dote i sospirati e meritati primi tre punti. Una sensazione catturata in realtà anche ad occhio nudo durante i 103’ di gara, che aveva visto invece la prima frazione sbilanciata dalla parte degli ospiti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
