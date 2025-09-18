Bat | arrestati un consulente del lavoro e un militare della Guardia di finanza ipotesi di frode Disposto anche un sequestro

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Il Tribunale di Trani, accogliendo la richiesta della Procura di Trani, ha adottato un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale e reale, che è stata eseguita nei confronti di 2 persone – un consulente del lavoro e un graduato della Guardia di Finanza. I reati per i quali si procede sono associazione per delinquere, truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche, falso, rivelazione di segreto e reati tributari. È stato anche disposto il sequestro preventivo di circa 600.000 euro quale profitto dei reati, per importi individualmente diversi nei confronti di 14 indagati. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Bat: arrestati un consulente del lavoro e un militare della Guardia di finanza, ipotesi di frode Disposto anche un sequestro

In questa notizia si parla di: arrestati - consulente

Pistola in bocca al consulente finanziario sardo per farlo pagare: arrestati due uomini del "Sistema"

Truffa allo Stato per 600mila euro nel nord Barese: arrestati consulente del lavoro e militare della Gdf - X Vai su X

Pronto il piano per salvare la Diga Trinità: scelto il consulente, previsti tre step. Sarà evitato il commissariamento ministeriale - facebook.com Vai su Facebook

Truffa allo Stato per 600mila euro nel nord Barese: arrestati consulente del lavoro e militare della Gdf; Assunzioni fittizie e fondi pubblici, arrestati un Finanziere e un consulente del lavoro; Assunzioni fittizie e lavori mai eseguiti: truffa di 600 mila euro, due arresti tra cui un finanziere.

Trani, frode da 600mila euro: arrestati un consulente del lavoro e un finanziere - Maxi inchiesta a Trani: arrestati un consulente e un finanziere, sequestrati 600mila euro. Come scrive trmtv.it

Trani, arrestati un consulente del lavoro e un finanziere: smascherata maxi truffa con assunzioni fittizie e sequestro da 600mila euro - Il Tribunale di Trani, accogliendo la richiesta della Procura di Trani, ha adottato un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale e reale, che è stata eseguita nei confronti di 2 persone ... Segnala trnews.it