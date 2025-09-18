Basta una maxi collana scenografica per dare un twist tutto nuovo a un pezzo basico
Non ci sono dubbi. Quest’autunno la combinazione moda perfetta per catalizzare gli sguardi con il minimo sforzo è quella costituita da camicia e maxi collana. Non un binomio del tutto inedito ma che è possibile declinare in mille modi diversi, a seconda del gusto personale. La chimica tra questi due item è fortissima, specialmente per quanto riguarda gli outfit da giorno, dove la collana dalle grandi dimensioni e dal design d’impatto risulta meno scontata e più sorprendente. Giocare a mettere a contrasto un capo sartoriale di uso quotidiano con un accessorio solitamente destinato alla sera o a un’occasione speciale è infatti il punto di forza di quest’accoppiata. 🔗 Leggi su Amica.it
In questa notizia si parla di: basta - collana
La principessa Kate Middleton ha creato una collana. Ed potrebbe essere vostra (basta comprarla…)
Manùfatto. Yung Gravy · SUPA GOOD!!! (from Dog Man). Un filo che diventa bracciale, collana o gioco di charms: non ci stanchiamo mai di reinventarlo Basta cambiare outfit — dal look leggero di fine estate, al casual di tutti i giorni, fino all’ufficio o all’inverno Vai su Facebook
Il modo più semplice per svoltare una camicia; Scenografica e d’impatto, in un attimo cambia i connotati all’abito che hai già nell’armadio.
Basta una maxi collana scenografica per dare un twist tutto nuovo a un pezzo basico - A spezzare questa sinfonia di marroni arriva il primo dei due accessori eye- Si legge su amica.it