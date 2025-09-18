Bassano in Teverina | 1,6 milioni di euro per la messa in sicurezza della rupe e rinasce la squadra di calcio

Viterbotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due importanti novità interessano Bassano in Teverina: da un lato la sicurezza e la tutela del territorio, dall'altro lo sport e la socialità.Messa in sicurezza della rupeIl comune è tra i beneficiari di un finanziamento regionale destinato a interventi urgenti per la mitigazione del rischio. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: bassano - teverina

