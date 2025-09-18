Basket Tre arbitri promossi a dirigere in DR1

La nuova stagione sportiva è alle porte e mentre i giocatori iniziano la preparazione atletica e gli allenatori studiano gli schemi da insegnare, il Gap (Gruppo Arbitri Pallacanestro) di Reggio Emilia sta cercando nuovi ragazzi da formare sul parquet. Il corso per diventare arbitri è aperto e gratuito per tutti i ragazzi e ragazze di età dai tredici anni in su e prevede alcuni incontri ancora da calendarizzare fra novembre e dicembre. Le modalità di iscrizione verranno pubblicate a breve sulle pagine social Facebook e Instagram del gruppo arbitri di Reggio Emilia. È comunque già possibile chiedere informazioni al numero telefonico 345-9848235 (Nicola). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket. Tre arbitri promossi a dirigere in DR1

