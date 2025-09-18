Basket serie b | da valutare quanto spazio verrà tenuto per i tifosi livornesi Adamant Marchini e Dioli ancora a parte La Questura decide sui biglietti per gli ospiti

Si avvicina la prima palla a due ufficiale della stagione per l’ Adamant, che domenica pomeriggio debutterà in B Nazionale contro la corazzata Pielle Livorno (ore 18). Tutte e due le squadre devono però fare i conti con diversi acciacchi: i toscani dovranno sicuramente fare a meno di Denis Alibegovic e Luca Campori, due pedine importanti a cui coach Turchetto sarà costretto a rinunciare. Non va meglio a Ferrara, alle prese coi problemi fisici di Luigi Dioli e Davide Marchini, che ieri pomeriggio hanno svolto ancora lavoro a parte: e nel frattempo si è fermato pure "Baba" Ebeling, in una settimana fin qui non fortunatissima per i colori biancazzurri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

