Basket serie B | Bagno di folla per la Pielle Farneti | Estate complicata ma restiamo un punto di riferimento Costa | Lo dovevo a questi tifosi
Un bagno di folla ha invaso ieri, martedì 17 settembre, Porta a Mare per la prestazione della Pielle Livorno, con entusiasmo e cori che hanno provato a esorcizzare una delle estati più difficili della storia recente della società biancoblù. Difficoltà che non hanno diminuito l’amore dei tifosi. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Basket serie B | Pielle, Turchetto confermato sulla panchina biancoblù: "Ha dato una identità alla squadra"
Basket, serie B | Roberto Consigli al Golfo Piombino, sarà il nuovo general manager: "Libertassino per sempre, ma carico per questa avventura"
Basket serie A2 | Libertas, debutto contro Sella Cento: ecco la prima giornata di campionato
ZONE PRESS / BASKET / Serie B1 1° Trofeo Ticino (13/09/25) Riso Scotti Pavia 1933 ELACHEM VIGEVANO 1955 Intervista: Mauro ZAPPI (Coach RISO SCOTTI PAVIA) ----------------------------------------- Pallacanestro Pavia 1933 Vai su Facebook
Serie A @UnipolCorporate 2025/26: svelati gli orari delle prime quattro giornate! https://legabasket.it/news/136146/serie-a-quattro-giornate… #TuttoUnAltroSport - X Vai su X
Basket: il calendario definitivo della Serie B Interregionale - Ecco quello della Serie B interregionale Girone C, in cui militano Costone, Mens Sana e Virtus. Secondo ilcittadinoonline.it
Basket, Supercoppa serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Fabo Herons Montecatini, la semifinale in diretta. Live - Terza Supercoppa consecutiva per la Pielle Livorno che, dopo il successo del 2023 e la finale persa contro Roseto dello scorso anno, vuole tornare a sollevare il primo trofeo stagionale. Da today.it