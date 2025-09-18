Basket serie B | Bagno di folla per la Pielle Farneti | Estate complicata ma restiamo un punto di riferimento Costa | Lo dovevo a questi tifosi

Livornotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bagno di folla ha invaso ieri, martedì 17 settembre, Porta a Mare per la prestazione della Pielle Livorno, con entusiasmo e cori che hanno provato a esorcizzare una delle estati più difficili della storia recente della società biancoblù. Difficoltà che non hanno diminuito l’amore dei tifosi. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: basket - serie

Basket serie B | Pielle, Turchetto confermato sulla panchina biancoblù: "Ha dato una identità alla squadra"

Basket, serie B | Roberto Consigli al Golfo Piombino, sarà il nuovo general manager: "Libertassino per sempre, ma carico per questa avventura"

Basket serie A2 | Libertas, debutto contro Sella Cento: ecco la prima giornata di campionato

Bagno di folla per la Pielle, Costa: Lo dovevo a questi tifosi; LNP – Serie A2 – Bagno di folla per la presentazione della Valtur Brindisi 2025-26. Coach Piero Bucchi: ” Ce la metteremo tutta per provare a ritornare in Lega A”; Basket d'estate, bagno di folla al Roncacity Playground per Simone Pepe e Tommaso Pinza.

basket serie b bagnoBasket: il calendario definitivo della Serie B Interregionale - Ecco quello della Serie B interregionale Girone C, in cui militano Costone, Mens Sana e Virtus. Secondo ilcittadinoonline.it

basket serie b bagnoBasket, Supercoppa serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Fabo Herons Montecatini, la semifinale in diretta. Live - Terza Supercoppa consecutiva per la Pielle Livorno che, dopo il successo del 2023 e la finale persa contro Roseto dello scorso anno, vuole tornare a sollevare il primo trofeo stagionale. Da today.it

Cerca Video su questo argomento: Basket Serie B Bagno