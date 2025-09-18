Basket Ravenna posticipata la seconda di campionato Un atleta avversario convocato in Nazionale
La gara valida per la seconda giornata di campionato dell'Orasì Basket Ravenna, inizialmente prevista per il 28 settembre alle 18 al PalaCosta contro la Power Basket Nocera, è stata posticipata a mercoledì 8 ottobre alle 20:30. La variazione è stata disposta ufficialmente dalla Federazione, in. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: basket - ravenna
Basket Ravenna, svolta storica: Montini presidente e Bottaro traghettatore
Basket serie B. Gironi, quadro incerto. Buone possibilità di derby Ravenna-Faenza
Andrea Auletta è il nuovo capo allenatore del Basket Ravenna: “Qui si cresce"
Basket Ravenna Piero Manetti Pala Macchia 13/10 18:00 https://www.vivaticket.com/it/Ticket/toscana-legno-pl-ravenna/250062 MATCH SPONSOR: http://www.etruscaservice.com/it/home.html #vivoperlei | #SerieBNazionale | #Vantiamocen - facebook.com Vai su Facebook
Basket Ravenna, posticipata la seconda di campionato. Un atleta avversario convocato in Nazionale; OraSì Basket Ravenna: la partita contro Nocera posticipata all’8 ottobre; Serie A2 Old Wild West, seconda fase - Così la 7^ giornata nel girone Salvezza. Juvi Cremona certa della permanenza in A2.
Basket Ravenna, posticipata la seconda di campionato. Un atleta avversario convocato in Nazionale - La gara valida per la seconda giornata di campionato dell'Orasì Basket Ravenna, inizialmente prevista per il 28 settembre alle 18 al PalaCosta contro la Power Basket Nocera, è stata posticipata a merc ... Da ravennatoday.it
OraSì Basket Ravenna: la partita contro Nocera posticipata all’8 ottobre - L’OraSì Basket Ravenna informa che la gara valida per la seconda giornata di campionato, inizialmente prevista per il 28 settembre alle ore 18 al ... Scrive ravennanotizie.it