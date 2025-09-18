Basket Fusione Juve-Bellaria E ripartenza dal basso
La Bnv Juve Pontedera cambia nome in Juve Pontedera-Bellaria, ripartendo quest’anno dalla Divisione Regionale 1, dopo la retrocessione dalla Serie C interregionale al termine della scorsa stagione contro Fucecchio. Un passo indietro doloroso che ha imposto alla società una riprogrammazione tecnica e organizzativa, con la scelta di puntare su un gruppo giovane, affamato e con una forte identità locale. Difatti a guidare il nuovo percorso ci saranno: Luca Falchi e Matteo Lucchesi, affiancati da giocatori come Samuele Scardigli, Mattia Foschi, Alberto Ferrati e Fadilou Gaye, oltre al blocco dell’Under 17 Eccellenza, inserito in pianta stabile nel roster per favorire la crescita dei talenti interni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
