Basket femminile | Sassari batte in trasferta il Panathlitikos Sykeon nei preliminari di EuroCup

Si è appena conclusa alla Nick Galis Hall di Salonicco la partita d’andata dei preliminari di Eurocup e in campo sono scese le greche del Panathlitikos Sykeon e le sarde della Dinamo Sassari. Un esordio stagionale assoluto per Debora Carangelo e compagne, che a Salonicco soffrono per quasi un tempo, ma poi fanno valere la loro superiorità e mettono un tassello fondamentale sulla qualificazione. Arriva dopo 30” il primo canestro stagionale di Sassari e a segnarlo è Deauzya Richards per il primo vantaggio delle ospiti. È un avvio forte quello della Dinamo, che vola fino all’11-3 con Treffers e Carangelo. 🔗 Leggi su Oasport.it

